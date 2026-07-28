Malagò: "Ci sarà una terza figura, Zola rientra nella lista dei candidati..."

È quasi tutto deciso per la Nazionale Italiana. Oltre alla nomina del direttore tecnico e del commissario tecnico Roberto Mancini, Malagò ha parlato in conferenza stampa di un terzo ruolo, ancora in via di decisione. Lui stesso ha spiegato che uno dei candidati principali sarebbe il vice presidente della Lega Pro, Gianfranco Zola. "Ci sarà una terza figura" sono state queste le parole di Malagò, “Zola? E' una di quelle persone che rientra nella lista dei candidati, ma non c'è solo lui ”.

Malagò ha anche annunciato di aver invitato il ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, alla prossima riunione del consiglio federale in programma per il 17 settembre.

Malagò: "Chi ha fatto brutta figura?

Giovanni Malagò, al termine del consiglio federale, ha risposto ad una domanda sul botta e risposta a distanza con Abodi:

Chi ha fatto brutta figura? Oggi lo considero un giorno bello per il calcio. Qualsiasi cosa dico viene strumentalizzata. Mi voglio fermare qui.

"Addio Mancini nel 2023? Importante si sia scusato, vedrete domani..."



Mi chiedete se il passato di Mancini è stato tenuto in considerazione? Certo. e le scuse fatte da Roberto sono state importanti. Sono un presupposto della conferenza di domani. E' evidente che sono state fatte tutte le valutazioni possibili.

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