Lazio, Liverani frena sullo scudetto: Gattuso pensa gara per gara

La Lazio è prima da sola, ma Fabio Liverani invita a non parlare ancora di scudetto. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, L’ex centrocampista biancoceleste considera la qualificazione in Champions League un grande risultato e condivide la scelta di Rino Gattuso di affrontare una partita alla volta. In collegamento con Radio Sei, durante la trasmissione Quelli che hanno portato il calcio a Roma, ha parlato anche della prossima sfida con il Napoli, della vittoria sul Cagliari e di Belahyane e Isaksen.

Napoli, Champions e la prudenza sullo scudetto

La trasferta di Napoli è, per Liverani, un’occasione per arrivare alla sosta con ulteriore entusiasmo. Conta il risultato, ma conta anche la prova della squadra: «Fare bene a Napoli sarebbe la ciliegina sulla torta. Un risultato positivo, ma soprattutto una prestazione positiva, permetterebbe di lavorare durante la sosta con grande entusiasmo». L’ex biancoceleste ricorda che la Lazio raggiungerà comunque la pausa da capolista, indipendentemente dall’esito della gara.

Sulle ambizioni stagionali, invece, il suo auspicio è preciso: «Auguro alla Lazio di arrivare in Champions League. Parlare di scudetto è difficile, ma anche la Champions, considerando quello che si diceva in estate, sarebbe un grande risultato». Liverani richiama la lunghezza del campionato e le insidie ancora da affrontare. Per questo approva l’approccio di Gattuso, concentrato su una gara alla volta: a suo giudizio, il tecnico ha costruito così il percorso della squadra.

Il Cagliari e una vittoria di maturità

Liverani torna poi sul successo contro il Cagliari, arrivato nella terza partita in sette giorni. La Lazio, osserva, non è stata brillante. Proprio per questo dà valore al risultato: «Vincere una gara del genere ha un significato importante, perché dimostra che questa squadra ha raggiunto una certa maturità».

Secondo l’ex centrocampista, la posizione in classifica porta anche una maggiore attenzione da parte delle avversarie, che proveranno a contenere i principali pericoli biancocelesti. Cita il Cagliari e la scelta di schierare Fadera. La vittoria, nella sua lettura, è stata diversa dalle altre: la Lazio è riuscita a portarla a casa pur incontrando difficoltà.

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