Taylor, la Juventus torna alla carica: la Lazio chiede 60 milioni

La Juventus sarebbe tornata sulle tracce di Taylor, centrocampista olandese della Lazio, e starebbe valutando un’offerta vicina ai 40 milioni di euro. Secondo quanto riportato da Calciomercato, Claudio Lotito, però, non avrebbe intenzione di cederlo per meno di 60 milioni. Il club bianconero vuole rafforzare il centrocampo già da gennaio.

La Juventus torna a seguire Taylor

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, la Juventus aveva cercato Taylor con insistenza già durante la scorsa estate. Il giocatore, classe 2002, è tornato nel mirino dei bianconeri come possibile rinforzo per il centrocampo.

Taylor è tra gli uomini più importanti della formazione allenata da Gennaro Gattuso. La Lazio è prima in classifica dopo le prime dieci giornate, nelle quali ha ottenuto nove vittorie e un pareggio. L’interesse juventino riguarda dunque uno dei protagonisti della squadra biancoceleste.

Le cifre e i tempi della possibile operazione

La distanza economica tra le parti è di circa 20 milioni di euro: l’offerta della Juventus si aggirerebbe sui 40 milioni, mentre Lotito non vorrebbe scendere sotto i 60. L’interesse dei bianconeri per Taylor è concreto, ma l’intenzione di intervenire sul centrocampo da gennaio non coincide necessariamente con i tempi di un’eventuale operazione per il giocatore.

L’affare potrebbe infatti andare in porto in vista della prossima stagione. Molto dipenderà dalle competizioni che Lazio e Juventus disputeranno allora. La possibilità di un trasferimento resta quindi legata sia alla distanza tra la cifra ipotizzata per l’offerta e la richiesta di Lotito, sia agli impegni che attendono le due squadre nella stagione successiva.