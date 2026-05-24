Como e Roma in Champions League, disastro Milan in Europa League come la Juventus

Sono arrivati tutti i verdetti ufficiali della Serie A, con l’ultima giornata andata in archivio (si sta giocando ancora a Torino il derby per via del ritardo con cui è iniziato il match, ma ai fini della classifica non sposta nulla).



Como e Roma in Champions League

Il Como vince per 4-1 sul campo della Cremonese condannando la squadra di Giampaolo alla Serie B con il Lecce che ha vinto, inoltre, la sua sfida contro il Genoa. La squadra di Fabregas sfrutta la sconfitta del Milan contro il Cagliari e si qualifica alla prossima Champions League, un risultato storico per una piazza come Como. Anche la Roma si qualifica alla massima competizione europea vincendo per 0-2 contro il Verona.

Milan e Juventus in Europa League

Si gioca ancora a Torino, ma la vittoria della Roma e del Como condannano la Juventus all’Europa League. Il Milan perde clamorosamente in casa contro il Cagliari e giocherà la prossima Europa League.