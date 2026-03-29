Biglia: “Ho sbagliato a lasciare l’Italia”

Le parole dell’ex Lazio sul suo passato da giocatore

Matteo Ischiboni /
Photo by Marco Rosi/Getty Images
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Lucas Biglia, ex centrocampista ora nello staff dell’Anderlecht, ha rilasciato una lunga intervista al portale argentino clarin.com. Biglia ha ripercorso la sua esperienza in Italia, sia con la maglia della Lazio che con quella del Milan, e ha ammesso gli errori commessi in passato. 
 

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Queste le sue parole:

Nella mia carriera vedo molte cose che avrei voluto fare e non ho potuto. Ho commesso degli errori e preso certe decisioni di cui mi assumo la responsabilità e che hanno cambiato alcune cose. Per esempio ho chiuso le porte alla Nazionale argentina senza aspettare che fosse l'allenatore a decidere di non convocarmi più. In Italia invece, sia alla Lazio che al Milan, ho deciso di andare via perché sentivo che non ero valorizzato, ma mi sono sbagliato. Sono cose a cui penso ora, col senno di poi".

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