Isaksen: “Sogno di andare al Mondiale con la Danimarca”

La Danimarca è pronta per l’ultimo atto dei playoff Mondiali. Dopo aver battuto la Macedonia del Nord con un netto 4-0, la squadra di Riemer affronterà la Repubblica Ceca per staccare il pass per il Mondiale. Gustav Isaksen, esterno della Lazio, ha rilasciato un’intervista al portale danese Viaplay, dove ha espresso le sue impressioni sulla partita imminente.

Ecco le sue dichiarazioni:

"La Repubblica Ceca ha giocato più minuti di noi? Non credo che conti tanto. Quando giochi a questi livelli, il corpo recupera molto in fretta. Inoltre, ci sono stati cinque giorni tra le due partite, quindi saranno freschi anche loro. Secondo me non influirà. Cerco di non fare pensieri negativi. Sono contento di avere la possibilità di cambiare la situazione per il Mondiale. Cerco di pensare positivo e di essere felice per questa chance, poi parleremo dopo la partita. Sono certo che la squadra darà tutto e credo che passeremo il turno".

"Mondiale? È incredibile pensare che una singola partita sia così determinante per noi, ma è solo colpa nostra se ci troviamo in questa situazione. Abbiamo avuto tante occasioni per qualificarci, ora sono contento che ne abbiamo un'altra e dobbiamo coglierla al volo. Fin da piccolo sogno di giocare un torneo del genere con la Danimarca. I giocatori più esperti in squadra mi hanno confermato che rappresentare il proprio paese in queste competizioni è il massimo. Spero vivamente di poterlo fare".