Frattesi-Pinamonti, incrocio speciale col Monza: i numeri che accendono la sfida

Davide Frattesi e Andrea Pinamonti arrivano alla sfida contro il Monza accompagnati da numeri particolarmente interessanti. Per entrambi, infatti, l'incrocio con i brianzoli porta con sé statistiche e precedenti che meritano attenzione.

Pinamonti ha già trovato la rete contro il Monza in Serie A. Il precedente risale al 24 agosto 2024, quando segnò nel successo esterno per 1-0 del Genoa.

L'attaccante potrebbe inoltre raggiungere un traguardo particolare: diventare il terzo calciatore italiano, dopo Matteo Politano e Nicolò Barella, ad andare a segno in ognuno degli ultimi nove massimi campionati, a partire dalla stagione 2018/19.

Frattesi ritrova il Monza: il precedente e i numeri in Serie A

Per Davide Frattesi quella contro il Monza è invece una partita dal sapore particolare. Il centrocampista ha infatti collezionato 39 presenze e otto gol con la maglia brianzola nella Serie B 2020/21, considerando anche i playoff.

Frattesi è inoltre uno dei due centrocampisti con più reti realizzate in questa Serie A: sono tre, esattamente come Vasilije Adzic.

Frattesi tra i migliori centrocampisti per efficacia sotto porta

C'è poi un altro dato che evidenzia la concretezza del centrocampista. Tra i giocatori del suo ruolo con almeno tre gol nei cinque maggiori campionati europei, Frattesi è uno dei soli tre ad aver raggiunto questo bottino con appena tre tiri nello specchio.

Un dato condiviso con Pascal Groß e Adil Boulabaa e che fotografa l'efficacia sotto porta mostrata fin qui dal centrocampista.