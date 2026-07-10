Polymarket nella blacklist dell'Agenzia delle Dogane: a rischio lo sponsor della Lazio

Il tema sponsor in casa Lazio in questi ultimi anni è sempre stato molto delicato ed è comunque una questione che ha tenuto banco anche a livello nazionale soprattutto per quelle sponsorizzazioni legate a siti di scommesse e similari. Qualche mese fa la Lazio ha siglato un accordo di sponsorizzazione con Polymarket, ma stanno sorgendo alcune problematiche.

Polymarket nella blacklist dei siti oscurati, a rischio lo sponsor con la Lazio

Secondo quanto riportato da Agipronews, Agenzia di Stampa Giochi e Scommesse, Polymarket è finito nella blacklist dei siti oscurati dall'Agenzie delle Dogane e dei Monopoli. Questa decisione mette a rischio la sponsorizzazione firmata con la Lazio per un totale di 19 milioni di euro. Come riporta sempre Agipronews: “la legge 401 del 1989 considera un reato ogni attività di scommesse senza concessione, ‘accettata in Italia o all’estero’. Anche la pubblicità del betting non autorizzato è strettamente vietata dalla legge, quindi il club capitolino – che ha il marchio stampato sulla maglietta – dovrà adeguarsi tempestivamente”.

Le soluzioni di Polymarket

Sempre secondo Agipronews, per poter continuare in Italia, Polymarket dovrebbe acquisire una concessione per il gioco online. Il business dell'azienda americana assomiglia al “betting exchange” già regolato in Italia da un decreto ministeriale, ma se Polymarket entrasse nel mercato italiano non si potrebbe scommettere su guerre o invasioni né tantomeno usare criptovalute per le transizioni.