Lazio-Roma, Grassadonia: "Grande prestazione, ci è mancato il c*lo"

Amaro in casa biancoceleste con la Roma che si aggiudica il derby capitolino della 17ª giornata di Serie A Women battendo la Lazio per 2-1 al Mirko Fersini, al termine di una sfida intensa e ricca di emozioni. Le giallorosse ribaltano il risultato nella parte finale di gara, consolidando il primato in classifica e portandosi a +6 sull’Inter, mentre per la Lazio sfuma l’occasione di agganciare il terzo posto. Al termine della sfida ha parlato l'allenatore della Lazio Grassadonia, analizzando quanto accaduto nella partita di oggi. Il tutto ai nostri microfoni.

Ci è mancato il c*lo. Abbiamo giocato una grande prestazione e nel finale è stata una beffa. Sono molto deluso, non tanto per me quanto per le ragazze e quello che hanno fatto oggi. Era una partita che poteva portarci al terzo posto ma gli episodi non ci sono girati a favore. Siamo una squadra che è cresciuta tanto ed abbiamo la capacità, attraverso i principi, di cambiare modulo ed adattarci molto bene. Abbiamo ancora cinque partite in cui dare tutto ed abbiamo fatto finora un percorso straordinario.