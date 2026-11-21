Ai microfoni di Dazn è intervenuto il tecnico biancoceleste Gennaro Gattuso per rilasciare alcune dichiarazioni nel pre partita di Lazio-Lecce.

Noi vediamo i ragazzi tutte le settimane e lavorano bene. Provstgaard veniva da due partite in Nazionale e avremo partite importanti. Ho valorizzato chi è rimasto, Doekhi è ingiustamente rimasto fuori dopo l'infortunio alla mano, ma quando ha giocato ha fatto bene. Dobbiamo pensare partita dopo partita, noi dobbiamo pensare a oggi, sono tre punti. Siamo i primi a scendere in campo, ma dobbiamo pensare alle cose nostre. Dovremo avere mentalità e voglia di stare in campo.