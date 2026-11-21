Gattuso nel pre: "Provstgaard? Ho valorizzato chi è rimasto, Doekhi ha sempre fatto bene. Dovremo..."
L'intervento del tecnico biancoceleste ai microfoni di Dazn nel pre-partita di Lazio-Lecce
Gennaro Gattuso - Depositphotos
Ai microfoni di Dazn è intervenuto il tecnico biancoceleste Gennaro Gattuso per rilasciare alcune dichiarazioni nel pre partita di Lazio-Lecce.
Gattuso a Dazn
Noi vediamo i ragazzi tutte le settimane e lavorano bene. Provstgaard veniva da due partite in Nazionale e avremo partite importanti. Ho valorizzato chi è rimasto, Doekhi è ingiustamente rimasto fuori dopo l'infortunio alla mano, ma quando ha giocato ha fatto bene. Dobbiamo pensare partita dopo partita, noi dobbiamo pensare a oggi, sono tre punti. Siamo i primi a scendere in campo, ma dobbiamo pensare alle cose nostre. Dovremo avere mentalità e voglia di stare in campo.