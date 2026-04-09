Fiorentina-Lazio, Vanoli: "Kean non sta bene. In Conference..."

Continua il lavoro dei biancocelesti tra le mura di Formello. Nel mirino c'è la sfida di lunedì sera contro la Fiorentina. Quest'ultima è impegnata stasera nella complicata trasferta londinese contro il Crystal Palace, in Conference League. I viola devono affrontare alcuni problemi di infermeria, su tutti figura il nome di Moise Kean. L'attaccante italiano salterà la sfida europea di questa sera e rischia molto anche per il prossimo match di campionato contro la Lazio. A parlare delle sue condizioni fisiche è stato l'allenatore viola Marco Vanoli nella conferenza prima della gara di stasera contro gli inglesi.

Le sue parole

Kean dopo l'allenamento di ieri ha manifestato dolore alla tibia che si porta avanti da tantissimo tempo. Stiamo cercando di gestirlo e oggi non poteva farcela. Gli altri infortunati? Quello che posso decidere lo dico: su Dodo decisi io. Il resto c'è un responsabile medico che dirama quello che posso e non posso fare.

I recuperi in casa Lazio per la trasferta di Firenze

Arrivano buone notizie dall’infermeria: Maurizio Sarri ha potuto contare sul rientro prima di Basic tra i convocati per la sfida contro il Parma, così come di Patric. Pellegrini si è riunito ai compagni in allenamento, mentre Gila sta ancora lavorando a parte e le sue condizioni saranno valutate in vista della trasferta di Bergamo. Lo spagnolo potrebbe essere risparmiato in occasione delle trasferte contro Fiorentina e Napoli, per rivederlo in campo nel ritorno di Coppa Italia contro la Dea, ma sarà necessario prima monitorare l’infiammazione al tendine rotuleo che lo aveva costretto a uscire nel primo tempo contro il Bologna.

Anche questo fine settimana sarà decisivo per capire se Zaccagni riuscirà a recuperare. Al momento, sembra fuori pericolo un forfait contro l'Atalanta e, secondo quanto raccolto dal Corriere dello Sport, potrebbe anche scendere in campo per qualche minuto prima della sfida di Coppa Italia. Eventualmente, però, in caso di convocazione contro la Viola, quella sarebbe più che altro una convocazione simbolica.