Isaksen verso la terapia conservativa: non si opererà
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball
Cambio di rotta per Gustav Isaksen: il danese ha scelto di puntare sulla terapia conservativa per risolvere il problema della pubalgia. Secondo quanto raccolto da Il Corriere dello Sport, l'esterno seguirà l'esempio di Nicolò Rovella, alternando riposo alla fisioterapia, fino a quando non potrà iniziare ad aumentare gradualmente i carichi di lavoro.
Nonostante questo, il centrocampista è stato poi costretto ad operarsi comunque. Per questo motivo, la speranza è che Isaksen possa avere un esito diverso. Un mese dovrebbe bastare per consentirgli di farsi trovare pronto in vista dell'inizio del campionato, periodo che coinciderà con la preparazione estiva.