Mercato Lazio, Pellegrini nel mirino di un club di Premier League

L'Hull City, fresco di promozione in Premier League, avrebbe puntato Luca Pellegrini in vista della prossima stagione. Il terzino biancoceleste è stato inserito non solo nella lista dei desideri del Como, ma anche del club inglese. Stando a quanto raccolto da TMW, l'Hull City avrebbe già avviato ai primi contatti diretti con il calciatore, con il contratto in scadenza nel 2027 e sempre più vicino all'addio alla Lazio.