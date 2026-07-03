Gaffe Rai durante Spagna-Austria: Alexia Putellas scambiata per una stella del cinema

Una nuova gaffe Rai durante il Mondiale. Nel corso di Spagna-Austria, i due telecronisti non hanno riconosciuto Alexia Putellas, due volte vincitrice del Pallone d’Oro femminile, nonostante sullo schermo fosse visibile anche il suo nome.

L’episodio si è verificato mentre le telecamere mostravano alcuni volti presenti al Los Angeles Stadium. Davanti alle immagini della campionessa spagnola, il commento si è spostato sulla presenza di celebrità e stelle legate alla vicinanza con Hollywood.

Un momento che ha immediatamente attirato l’attenzione: Putellas, una delle calciatrici più importanti e riconoscibili del panorama internazionale, non è stata identificata dai due commentatori.

Gaffe Rai in Spagna-Austria: cosa è successo con Alexia Putellas

Durante la diretta, il telecronista ha commentato così le immagini mostrate sui maxi schermi dello stadio:

“Continua la parata di stelle inquadrata dai maxi schermi del Los Angeles Stadium, la vicinanza con Hollywood sicuramente aiuta… Cast da miliardi di dollari”.

A quel punto è arrivato anche il commento di Stramaccioni:

“Ne abbiamo fatte tante di partite qui in giro negli Stati Uniti, ma qui a Los Angeles ce ne sono tante di stelle del cinema”.

Il riferimento, dunque, è apparso chiaro dal contesto. Nessuno dei due ha esplicitamente affermato che Alexia Putellas fosse un’attrice, ma entrambi hanno collegato le immagini alla presenza di stelle del cinema.

Chi è Alexia Putellas, la due volte Pallone d’Oro non riconosciuta dalla Rai

L’elemento che rende l’episodio ancora più sorprendente è il profilo della protagonista. Alexia Putellas è infatti una due volte Pallone d’Oro femminile, uno dei nomi più prestigiosi del calcio internazionale.

Nonostante il suo nome fosse indicato sullo schermo, la calciatrice non è stata riconosciuta durante la telecronaca di Spagna-Austria. Un’altra gaffe Rai nel corso del Mondiale, questa volta con protagonista involontaria una delle stelle più importanti del calcio femminile.



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