Lazio, mercato invernale: sondaggio esplorativo per Gatti, c’è concorrenza
Il possibile interesse per Gatti è legato alla prossima sessione invernale; si parla di un primo sondaggio biancoceleste.
(Photo by Simone Arveda/Getty Images)
La Lazio avrebbe effettuato un sondaggio esplorativo per Gatti in vista della sessione invernale di mercato. Secondo quanto riportato da Onefootball, Sulla pista è segnalata anche concorrenza. In un messaggio distinto, Reina ha esaltato Gattuso rivolgendosi ai tifosi biancocelesti: «Potete stare tranquilli, Rino non rallenterà!»
Il sondaggio esplorativo per Gatti
L’interesse biancoceleste è presentato come un primo sondaggio, non come un accordo. La notizia è riportata da Onefootball.
La sessione invernale di mercato
Il sondaggio è riferito alla prossima finestra invernale. È questo l’orizzonte indicato per il possibile interesse della Lazio.