La Lazio avrebbe effettuato un sondaggio esplorativo per Gatti in vista della sessione invernale di mercato. Secondo quanto riportato da Onefootball, Sulla pista è segnalata anche concorrenza. In un messaggio distinto, Reina ha esaltato Gattuso rivolgendosi ai tifosi biancocelesti: «Potete stare tranquilli, Rino non rallenterà!»

Il sondaggio esplorativo per Gatti

L’interesse biancoceleste è presentato come un primo sondaggio, non come un accordo. La notizia è riportata da Onefootball.

La sessione invernale di mercato

Il sondaggio è riferito alla prossima finestra invernale. È questo l’orizzonte indicato per il possibile interesse della Lazio.

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