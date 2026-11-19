Il tour de force a cui sarà chiamata la squadra nel prossimo mese pone a Gattuso più di un interrogativo, soprattutto sulla gestione degli infortunati. In particolare, il dubbio maggiore riguarda Davide Frattesi, reduce da un affaticamento accusato in Nazionale. Come riportato dal Corriere dello Sport, domani arriverà la scelta definitiva, ma l'ipotesi è di evitare di correre rischi alla vigilia di un mese clou.

Dele-Bashiru scalda i motori

Il centrocampista nigeriano, tornato a Formello dopo gli impegni con la sua nazionale, verrà valutato dal tecnico, insieme a Belahyane, ma potrebbe doversi far trovare pronto per sostituire Frattesi.

Rebus su Frattesi

A poco più di 48 ore dal match contro il Lecce, il tecnico ha già sciolte le riserve su Nuno Tavares e Sutalo, entrambi ai box e sostituiti rispettivamente da Pedraza e Diogo Leite. Solo le prossime ore quindi potranno essere determinanti sulla scelta di Frattesi.