Lazio, Noslin verso il Monza: tre ruoli e un dato che pesa

Noslin partirà titolare al centro dell’attacco della Lazio contro il Monza. Per Gattuso, però, l’olandese non è soltanto una soluzione da centravanti: durante la partita potrà spostarsi a destra o a sinistra, in base alle condizioni di Isaksen e Zaccagni.

La sua duttilità è diventata ancora più importante con le alternative ridotte dagli infortuni. Noslin arriva inoltre alla sfida dopo due gol consecutivi in campionato, contro Milan e Venezia, e una rete nell’amichevole con la Juve Stabia.

Noslin titolare contro il Monza: il piano per l’attacco

L’idea di Gattuso, secondo quanto riportato Il Messaggero, è iniziare con Noslin davanti e tenere Pinamonti in panchina. Quando quest’ultimo entrerà, l’olandese potrà trasferirsi su una fascia, scegliendo il lato in base alle necessità e alle energie rimaste a Isaksen o Zaccagni.

Pesano anche le assenze di Cancellieri e Gudmundsson. Il primo spera di rientrare contro la Juve dopo i quindici punti di sutura alla gamba. Il secondo, alle prese con una frattura composta alla spalla destra, rischia di tornare soltanto dopo la prossima sosta.

Tre gol di testa, dal campionato all’amichevole

Per Noslin la sosta non ha interrotto il lavoro: ha continuato ad allenarsi e a segnare. Le reti contro Milan e Venezia sono arrivate in due gare di campionato consecutive, un risultato che non aveva mai raggiunto prima né con la Lazio né in carriera.

Tutti e tre i gol recenti, compreso quello nell’amichevole contro la Juve Stabia, sono arrivati di testa. Contro il Milan ha deviato il pallone servito da Taylor dopo una serie di rimpalli. A Venezia ha anticipato Stankovic sul cross di Tavares. Nell’amichevole ha invece segnato su un cross dalla destra di Farcomeni, giocando da seconda punta alle spalle di Pinamonti.

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