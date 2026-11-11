Bove, il McDonald's portato da Cataldi e il legame con la Fiorentina

Danilo Cataldi andava a trovare Edoardo Bove in ospedale e gli portava di nascosto del McDonald’s durante il ricovero seguito al malore del 1° dicembre 2024, avvenuto in Fiorentina-Inter. Bove lo ha raccontato in un’intervista a Sky Sport 24 per la presentazione di In «Un Battito», il docufilm dedicato a quanto gli è accaduto e al percorso successivo al trauma. Ha parlato anche della Fiorentina, della convivenza con il defibrillatore e del sostegno dell’amico tennista Flavio Cobolli.

Il malore e il percorso per tornare a giocare

L’ex Roma ha ripercorso ciò che ricorda di quel giorno, a partire dal risveglio: «Avevo vent'anni quando mi sono trovato ad affrontare qualcosa che ha stravolto la mia vita. Mi sono ritrovato in una situazione completamente nuova e ho dovuto imparare a capire come proseguire. In un certo senso, potermi fermare e ragionare su quello che stava succedendo è stata una fortuna. Del 1° dicembre 2024 ricordo soprattutto il momento del risveglio e la gioia nel vedere le reazioni dei miei familiari».

Bove ha spiegato di non avere ricordi del malore e di convivere tranquillamente con il defibrillatore. Ha affrontato anche le paure legate al ritorno in campo, scegliendo il supporto di una mental coach e di uno psicoterapeuta: «Non ricordo quello che è successo durante il malore, perché non ho vissuto direttamente quei momenti. Convivo tranquillamente con il defibrillatore e mi auguro che non mi riservi altre sorprese. Non ha modificato la mia personalità né mi ha impedito di affrontare il percorso. Sapevo che, una volta tornato a giocare, avrei potuto avere delle paure: per questo ho deciso di affidarmi a una mental coach e a uno psicoterapeuta, per riuscire a superare il trauma. Adesso sono più tranquillo e vivo il calcio con una consapevolezza nuova. Ho compreso che non può rappresentare l'unico centro della mia vita: esistono tante altre cose importanti che, forse, prima consideravo scontate».

La Fiorentina e il sostegno dei compagni

La Fiorentina è rimasta vicina a Bove nei mesi successivi al malore. Il calciatore ha ricordato il rapporto con la squadra e la possibilità di continuare a seguirla anche senza scendere in campo: «Per me è stata una seconda famiglia. Mi è rimasta vicino nel periodo più difficile che abbia mai attraversato e sarò sempre grato a tutte le persone che mi hanno dato una mano. Mi hanno consentito di continuare a seguire la squadra anche quando non avevo la possibilità di scendere in campo. I compagni non mi hanno mai fatto sentire messo da parte e, pur essendo lontano dal terreno di gioco, hanno continuato a farmi sentire parte del gruppo. Sono riconoscente alla società e a tutto lo staff: è un rapporto che conserverò per sempre».

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