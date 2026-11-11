Il campionato, si sa, è una lunga corsa a tappe, in cui lo scenario e la classifica possono subire stravolgimenti a ogni giornata. Ma c’è un traguardo che vale più di altri, ovvero il titolo di campione d’inverno: nella storia della Serie A, chiudere il girone d’andata in testa è valso poi lo scudetto in 64 occasioni su 94; semplificando, due volte su tre.

Non si tratta di un traguardo banale, quindi, e allora ecco che si accende la corsa: secondo i betting analyst di Goldbet e Betflag, come riporta Agipronews, la favorita per confermarsi campione d’inverno è l’Inter, proposta a quota 1,55, in calo rispetto all’1,85 di poche settimane fa.

La sfida è principalmente con la Roma, che si conferma seconda forza a 3,50, Ma la grande novità è la Lazio, che fa un enorme balzo in avanti, dal 66,00 dello scorso mese all’attuale 4,00: i biancocelesti, infatti, nel corso delle settimane si sono confermati in vetta alla classifica e hanno convinto sempre di più i bookie, che ora li vedono in piena corsa per il titolo di campione d’inverno.

Più staccate le altre squadre: si raddoppia a 8,00, infatti, per il Como, salendo ulteriormente a 12,00 per il Milan. A 25,00, infine, la Juventus.