Calciomercato Lazio: Artistico rientra a Formello, c'è già un club in pole position

Gabriele Artistico saluta lo Spezia e si prepara a fare nuovamente le valigie in direzione Formello. Il club ligure, fresco della dolorosa retrocessione in Serie C, ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto fissato a 3 milioni di euro. Come riportato dall'edizione odierna de Il Secolo XIX, il centravanti tornerà temporaneamente alla base in attesa che la dirigenza laziale pianifichi i suoi prossimi passi.

Sirene dalla Serie B

La permanenza del giovane attaccante alla Lazio sarà solo di passaggio: l'idea del club è quella di girarlo nuovamente in prestito per farlo giocare con continuità. La squadra in pole position è il Modena, a caccia di rinforzi in Serie B data la quasi certa partenza di Ambrosino, De Luca e forse Gliozzi. Tra i due club ci sono già stati i primi contatti e l'affare potrebbe andare in porto molto rapidamente.

Rinnovo prima del prestito

Il trasferimento in Emilia potrebbe concretizzarsi in tempi record, forse ancor prima del ritiro estivo della Lazio. Tuttavia, la società biancoceleste dimostra di credere nelle potenzialità del ragazzo: prima di dare il via libera alla nuova avventura in prestito, la dirigenza punta a blindare Artistico prolungando di uno o due anni il suo attuale contratto, in scadenza nel 2028.