Masucci: "La Roma avrebbe dovuto tutulare tutti i tifosi, non solo gli ultras. Sulla Lazio..."

Il questore Roberto Masucci ha rilasciato delle dichiarazioni ai taccuini de La Repubblica in merito al caos calendari e il derby della Capitale.

È una vittoria che potrebbe valere la Champions. Ma la soddisfazione è soprattutto professionale per la risposta che abbiamo dato. Grazie all'organizzazione che ci ha permesso, seppur in pochi giorni, di normalizzare una situazione che oggettivamente non era normale. Il sovraccarico di eventi tra derby e Internazionali avrebbe potuto portare disagi, ma addirittura le chiusure al traffico sono state minori rispetto a quelle di grandi eventi sportivi allo stadio Olimpico.

È evidente che in fase di pianificazione questi due eventi insieme vadano evitati e che, quando si commettono errori, si possano correggere lavorando insieme. Il buon senso, in questo caso, indicava due possibili strade. La scelta più ovvia era lo spostamento al lunedì della partita di campionato. Questa decisione poi si è portata dietro tutte le polemiche che abbiamo visto, fino a un deterioramento del quadro informativo e del livello di conflittualità tra tifoserie, che ci saremmo ritrovati entrambe in mezzo alla strada, con noi in mezzo. Dal lato Lazio c’era la protesta contro il presidente Lotito e quindi l’esigenza di presidiare un territorio esterno allo stadio, dove non ci sono garanzie come le tecnologie e i meccanismi di separazione. Dall’altro una tifoseria, quella romanista, che presenta situazioni di criticità come quelle viste in passato e che quest’anno ci hanno visto impegnati in un lavoro serrato, soprattutto lato curva Sud. Sarebbe stata una polveriera.