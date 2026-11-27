Un emendamento alla manovra propone di prorogare di due anni, fino al 2031, l’attuale contratto dei diritti tv della Serie A, in scadenza nel 2029. Secondo quanto riportato da Il Fatto Quotidiano, La proposta è firmata da Roberto Pella, esponente di Forza Italia e collega di partito di Claudio Lotito, senatore e presidente della Lazio. L’emendamento figura tra i 700 emendamenti «s e gn a l ati » alla manovra in Parlamento, .

La proposta porta in Parlamento l’ipotesi di mantenere più a lungo gli accordi attuali con gli operatori. Arriva dopo mesi di contatti condotti sotto traccia, con l’idea di tentare un intervento parlamentare.

Il contratto in scadenza e il prossimo bando

I diritti tv valgono poco meno di un miliardo di euro e sostengono il calcio italiano. Dal 2021 la quota maggiore, circa 700 milioni di euro, è garantita da Dazn, mentre Sky ha un ruolo secondario. La scadenza del contratto nel 2029 preoccupa i presidenti dei club: il mercato dei campionati nazionali è in flessione a livello mondiale, anche per la concorrenza della Champions League, ed è debole in Italia.

In assenza di concorrenza, le offerte tendono a diminuire. Secondo la ricostruzione, i presidenti temono un forte calo degli introiti anche perché ritengono che il prodotto non valga la spesa richiesta agli operatori.

La Lega Serie A si è già mossa in vista della scadenza. L’Antitrust ha approvato le linee guida e il bando per il periodo 2029-2034 è atteso a inizio anno. L’amministratore delegato Luigi De Siervo, indicato come vicino alla conclusione del proprio percorso, è riuscito in passato a trovare soluzioni per i diritti tv: la prossima assegnazione resta il passaggio da affrontare.

Il canale della Lega e l’interesse degli operatori

Un’alternativa alla vendita dei diritti è il canale della Serie A, progetto per il quale la Lega si sta strutturando come media company. L’esperienza francese, descritta come fallimentare, e le difficoltà della stessa Dazn mostrano però quanto sia complicato ottenere dagli abbonamenti le risorse necessarie a far quadrare i conti.

La proroga rappresenterebbe una terza strada: mantenere per altri due anni gli accordi alle stesse cifre sarebbe vantaggioso per la Serie A. Per i broadcaster, in teoria, potrebbe esserci maggiore interesse a partecipare a una nuova gara. Dazn, tuttavia, punta alla quotazione in Borsa e ha interesse ad arrivarci con contratti importanti, come quello della Serie A, senza affrontare l’incertezza del bando. Sky, dal canto suo, ha trovato un proprio equilibrio.

Quanto ai tifosi, la ricostruzione attribuisce a una parte di loro una forte ostilità verso Dazn, giudicata in parte immotivata. Ricorda però anche i disservizi iniziali e le oscillazioni delle tariffe della piattaforma.

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