Scaloni, morta la madre Eulalia Marzetti: il cordoglio dell'Argentina

Secondo quanto riportato da SportMediaset, Grave lutto per Lionel Scaloni, ct dell'Argentina: sua madre Eulalia Marzetti è morta martedì sera all'età di 74 anni.

La scomparsa di Eulalia Marzetti

La morte di Marzetti colpisce l'allenatore, che in passato ha giocato come difensore, e la sua famiglia. Secondo SportMediaset, la donna è deceduta nella propria casa di Pujato, nella provincia di Santa Fe.

La malattia e la casa di Pujato

Eulalia Marzetti combatteva da tempo contro una malattia. Nell'abitazione in cui è morta viveva con il marito Ángel.

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