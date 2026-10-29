Scaloni, morta la madre Eulalia Marzetti: il cordoglio dell'Argentina
Aveva 74 anni ed è deceduta martedì sera nella sua casa di Pujato, nella provincia di Santa Fe.
Photo by Florencia Tan Jun/Getty Images)
Secondo quanto riportato da SportMediaset, Grave lutto per Lionel Scaloni, ct dell'Argentina: sua madre Eulalia Marzetti è morta martedì sera all'età di 74 anni.
La scomparsa di Eulalia Marzetti
La morte di Marzetti colpisce l'allenatore, che in passato ha giocato come difensore, e la sua famiglia. Secondo SportMediaset, la donna è deceduta nella propria casa di Pujato, nella provincia di Santa Fe.
La malattia e la casa di Pujato
Eulalia Marzetti combatteva da tempo contro una malattia. Nell'abitazione in cui è morta viveva con il marito Ángel.