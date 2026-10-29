Genoa-Juve 2-0: Spalletti perde ancora ed ora la panchina è più in bilico che mai

La giornata di oggi si è aperta alle 18:45 con tre match: Venezia-Inter 0-2, Parma-Udinese 0-0, Milan-Bologna 2-4. I nerazzurri agguantano la Lazio a quota 25 punti grazie a due autoreti dei veneziani. Al Tardini mister Gilardino trova il primo punto della sua gestione mentre Runjaić riesce ad interrompere finalmente la scia di 6 sconfitte consecutive. A Milano sponda rossonera arriva la prima sconfitta in campionato dell’era Amorim siglata da un grande Bologna firmato Raffaele Palladino.

Bene Napoli e Genoa

Le due partite delle 20:45 del mercoledì sera terminano con un Napoli che passeggia a Monza imponendosi con un 1-4 confermando ancora le lacune nella zona difensiva della squadra allenata da Ivan Juric che si conferma la peggior difesa del campionato con 22 gol subiti, mentre nella fase offensiva la musica cambia completamente: continua il super momento per Varela a segno anche oggi al 43’ ed attuale capocannoniere del campionato con 8 gol. A Marassi invece la Juve perde ancora non riuscendo mai a trovare continuità nè nelle prestazione nè nel risultato perdendo 2-0 contro la squadra allenata da De Rossi che con questi 3 punti dà una boccata d’aria alla sua squadra andando a +5 dalla zona salvezza.

Spalletti ora rischia?

La Juve ha conquistato in 9 giornate 14 punti non essendo mai convincente e mai all’altezza delle aspettative. Nonostante i continui cambiamenti di moduli e di formazioni sembra che i giocatori non riescono a recepire le indicazioni del mister Spalletti che ora rischia più che mai la panchina. Domenica la Juve sarà al Maradona, si affronteranno forse i due allenatori delle big che hanno avuto la partenza più al di sotto delle aspettative: da una parte Allegri e dall’altra Spalletti, in un match cruciale per il futuro.