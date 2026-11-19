Alfonso Pedraza avrà una chance sulla fascia sinistra della Lazio contro il Lecce, approfittando dello stop di Nuno Tavares. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Lo spagnolo cerca spazio dopo un avvio difficile: le gare con i salentini, il Torino e l’Atalanta sono tre occasioni per convincere Rino Gattuso, che finora non si è fidato completamente di lui.

l’obiettivo non è scavalcare Tavares nelle gerarchie, ma guadagnare la fiducia del tecnico e più minuti, anche a partita in corso. Belahyane ha già saputo sfruttare i problemi di Rovella; ora Pedraza può provare a fare altrettanto durante l’assenza del portoghese.

Le due partenze difficili e i numeri di Pedraza

Le due presenze da titolare di Pedraza risalgono entrambe ad agosto. La prima, contro il Mantova in Coppa Italia, è coincisa con il punto più basso della stagione biancoceleste. La seconda è arrivata a Bologna, all’esordio in campionato: in quel caso il risultato è stato diverso grazie a Davide Frattesi.

L’esperienza dello spagnolo a Formello non è dunque cominciata nel modo sperato. Nei 251 minuti giocati in Serie A, però, Pedraza ha servito due assist decisivi: il primo contro il Monza, dopo un buon inserimento, e il secondo contro il Genoa, apparso meno cercato. Entrambi hanno mandato a segno Andrea Pinamonti.

Con Noslin sulla sinistra contro il Lecce

Pinamonti sarà titolare anche sabato pomeriggio all’Olimpico contro il Lecce. La Lazio ha costruito soprattutto a sinistra molte occasioni nel corso della stagione, grazie a Tavares e Zaccagni, ma ora deve fare a meno di entrambi i titolari di quella zona del campo.

Davanti a Pedraza ci sarà Noslin: i due dovranno trovare le giuste misure, almeno nei primi minuti. Per lo spagnolo sarà anche l’occasione di avvicinarsi al rendimento mostrato al Villarreal, dove ha costruito la propria carriera dimostrando di poter giocare a certi livelli.

Pedraza è tra i pochi nuovi acquisti che non sono ancora entrati nelle grazie dei tifosi. In precedenza, le voci su una possibile partenza di Tavares avevano fatto pensare che potesse diventare lui il titolare. Il portoghese è rimasto e ha mostrato un rendimento diverso rispetto agli anni passati, pur dovendo fare i conti ancora con un infortunio.

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