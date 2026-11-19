Kenneth Taylor ha ribadito a Gattuso di voler restare alla Lazio a gennaio. Il centrocampista conosce l’interesse di Juventus, Brentford e Bournemouth, ma la sua volontà coincide con quella del club biancoceleste. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, La mancata convocazione con l’Olanda da parte di Xavi non lo ha abbattuto.

Taylor e le richieste di mercato

Il 24enne non sembra distratto dalle sirene di mercato. ha confermato a Gattuso la propria intenzione di non muoversi nella sessione invernale, nonostante l’attenzione dei tre club.

Alla ripresa del lavoro c’è anche Frattesi. Rientrato affaticato da San Siro, dove ha segnato contro la Francia, il centrocampista ha subito corso e lavorato con il gruppo.

I nazionali tornano a Formello prima del Lecce

Gli ultimi quattro giocatori impegnati con le rispettive nazionali sono rientrati soltanto ieri sera. Dele-Bashiru e Belahyane hanno svolto lavoro di scarico a Formello; Provstgaard e Isaksen non hanno avuto neppure il tempo di farlo.

Oggi e domani sono previste due sedute per recuperare energie in vista del Lecce, atteso all’Olimpico. La Lazio ritrova i suoi nazionali dopo i viaggi e le partite della sosta: per Gattuso sarà importante valutarne le condizioni fisiche prima della gara.

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