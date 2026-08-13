Calciomercato Lazio, Fabrizio Romano:"Accordo raggiunto per Davide Frattesi"

Il 1 settembre la fase di calciomercato estivo chiuderà le porte e i club dovranno attendere fino a gennaio per apportare delle migliorie. Nel frattempo la Lazio sta lavorando su un grande colpo per rafforzare il centrocampo: Davide Frattesi. Le trattative con l'Inter sono in corso e presto il calciatore potrebbe cambiare colori e ritornare al luogo d'origine. Riguardo ciò, l'esperto Fabrizio Romano si è espresso sulla piattaforma social X.

La news di Fabrizio Romano

La Lazio ha raggiunto l'accordo per il trasferimento di Davide Frattesi dall'Inter, ci siamo! Centrocampista italiano pronto a unirsi in prestito da €1m con clausola di opzione d'acquisto da €14m che diventerà obbligatoria in base alle presenze o alla posizione finale della Lazio in Serie A. L'Inter mantiene anche il 50% della clausola di rivendita.

Il profilo di Davide Frattesi

Nella stagione precedente, il nerazzurro ha collezionato 22 presenze complessive, partendo titolare in 3 occasioni per un totale di 552 minuti giocati. In fase di costruzione ha tentato 121 passaggi, completandone 94 con una percentuale di precisione del 77,7%, offrendo 6 passaggi chiave e creando una grande occasione da gol. Dal punto di vista disciplinare si conferma molto pulito, tanto da finire l'annata con zero ammonizioni. Sicuramente è un elemento che, schierato insieme a Nicolò Rovella e Kenneth Taylor, alzerebbe il livello della rosa biancoceleste.