Lazio, verso l'esordio in Coppa Italia e Campionato: il punto dall'infermeria

La rosa biancoceleste, guidata dal mister Gennaro Gattuso, continua a fare i conti con l'infermeria a pochi giorni dall'inizio della stagione ufficiale. Il 16 agosto, infatti, le aquile dovranno scendere in campo all'Olimpico per sfidare il Mantova ai trentaduesimi di Coppa Italia, mentre, il 24 agosto debutteranno in campionato con la sfida a Bologna. In vista delle due date fissate sul calendario, ci sono importanti recuperi per il mister.

Le condizioni di Cataldi e Isaksen

Mentre la squadra prepara il debutto, arrivano buone notizie per Danilo Cataldi e Gustav Isaksen, pronti a lasciarsi alle spalle i lunghi mesi condizionati dalla pubalgia e dai rispettivi interventi chirurgici. Per i due biancocelesti, tuttavia, ci vorranno ancora due o tre settimane di lavoro personalizzato e graduale. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, l'obiettivo dello staff è procedere con la massima cautela per evitare ricadute, puntando a una possibile prima convocazione per Lazio-Genoa del 30 agosto.

Il punto dall'infermeria: gli altri rientri

Come affermato dal Corriere dello Sport, e

orrisi anche per Luca Pellegrini, che ha superato i fastidi alla caviglia ed è pienamente a disposizione, mentre restano ai box Artistico e Przyborek per lievi problemi al polpaccio. Inoltre, con Nuno Tavares, rientrato dal Portogallo dopo una visita specialistica per l'infiammazione al ginocchio, che ha saltato le amichevoli estive, Pedraza si candida per un posto da titolare in vista dell'esordio in Coppa Italia e in Campionato.