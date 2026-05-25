Sarri-Lotito, Pedullà: "Nessun incontro fissato per oggi. Avvocati al lavoro per..."

Nonostante le indiscrezioni emerse nella giornata di oggi, l'incontro tra Maurizio Sarri e Claudio Lotito per definire la risoluzione definitiva del contratto, secondo Alfredo Pedullà, non sarebbe stato programma per oggi.

Sarri all'Atalanta, Gattuso alla Lazio

Dopo le ultime indiscrezioni, il tecnico toscano sarebbe ormai ad un passo dal diventare il nuovo tecnico dell'Atalanta, salutando definitivamente la Lazio dopo una stagione estremamente travagliata.

La Lazio, dal canto suo, non si è fatta trovare impreparata e proprio in queste ultimissime ore sono emersi aggiornamenti per la panchina biancoceleste: Gennaro Gattuso sarebbe vicino proprio alla squadra capitolina.

Sarri-Lotito, avvocati al lavoro per la risoluzione

Prima di procedere con i rispettivi accordi, la Lazio e mister Sarri si sarebbero dovuti prima incontrare per sancire la fine del rapporto. Eppure, secondo l'esperto di calciomercato, al momento sarebbero solo al lavoro gli avvocati per la risoluzione del contratto.

Il post di Pedullà