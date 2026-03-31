Bosnia-Italia, da dentro o fuori dal Mondiale26: le probabili formazioni

Il CT bosniaco Barbarez dovrebbe affidarsi al modulo 4-4-2 con il conosciuto Dzeko, supportato da Demirovic. Nel centrocampo bisogna attenzionare Gigovic e Sunjic, mentre sugli esterni Bajraktarevic e Alajbegovic avranno l'incarico di spingere e ottenere l'equilibrio tra fase difensiva e offensiva. In difesa, davanti a Vasjli, ci saranno Dedic, Muharemovic, Katic e Kolasinac.

Gennaro Gattuso, dopo aver dichiarato che stasera sarà la partita più importante della sua carriere da allenatore, punterà sul collaudato 3-5-2 già visto contro l’Irlanda del Nord. La porta difesa dal capitano Donnarumma, con Mancini, Bastoni e Calafiori sulla prima linea difensiva. Politano e Dimarco voleranno sulle fasce. Centrocampo con Locatelli affiancato da Barella e Tonali. In attacco resta qualche dubbio: Retegui è ancora in vantaggio su Pio Esposito per partire titolare accanto a Kean.

BOSNIA (4-4-2): Vasjli; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Bajraktarevic, Sunjic, Gigovic, Alajbegovic; Dzeko, Demirovic. CT. Barbarez.

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui. CT. Gattuso