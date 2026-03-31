Bosnia-Italia, arbitra Turpin: incubo Azzurri nei playoff Mondiali

La finale dei playoff Mondiali tra Bosnia-Italia sarà diretta da Clement Turpin, considerato tra i migliori arbitri europei secondo la UEFA: lo stesso fischietto era stato scelto anche per la sfida contro la Macedonia del Nord.

Clement Turpin è stato selezionato per arbitrare la finale dei playoff Mondiali tra Bosnia e Italia, una gara estremamente delicata per la quale è stato scelto un direttore di gara di alto livello. La UEFA ha deciso di affidarsi a un profilo di grande esperienza, spesso protagonista nelle sfide più importanti di Champions League: è stato premiato come miglior arbitro dall'Iffhs, ma alla Nazionale guidata da Gattuso riporta alla mente ricordi negativi.

È stato proprio l'arbitro francese a dirigere Italia-Macedonia del Nord nel 2022, partita che sancì la seconda mancata qualificazione consecutiva ai Mondiali per gli Azzurri. Turpin era presente durante quella sconfitta e sarà nuovamente protagonista, questa volta con l'Italia chiamata a invertire la rotta. Sarà affiancato dagli assistenti Nicolas Danos e Benjamin Pages, mentre lo spagnolo Sanchez ricoprirà il ruolo di quarto uomo. In sala VAR ci saranno Jerome Brisard e Willy Delajod.

Turpin scelto per Bosnia-Italia: precedenti con gli Azzurri

Non è la prima volta che il direttore di gara francese incrocia l'Italia e il bilancio complessivo parla di tre successi e due sconfitte. La più pesante resta quella contro la Macedonia del Nord, che ha impedito agli Azzurri di partecipare ai Mondiali 2022, mentre l'ultimo precedente risale al 14 ottobre scorso, con la vittoria per 3-1 contro Israele nelle qualificazioni.

Diverso invece il rapporto tra Turpin e i club italiani in Champions League, dove non sono mancati episodi controversi, anche perché ha spesso diretto partite di grande tensione, come i derby italiani in Europa. Una delle situazioni più discusse di recente è stata l'espulsione di Hummels nel ritorno degli ottavi tra Athletic e Roma, un cartellino rosso contestato perché ritenuto da alcuni non conforme ai criteri DOGSO.

La carriera di Clement Turpin tra successi e curiosità

Turpin è stato il più giovane arbitro a diventare internazionale a soli 27 anni, un risultato significativo che ha segnato il suo percorso professionale: a quasi 44 anni resta uno dei direttori di gara più affidabili in circolazione e può vantare designazioni prestigiose, come la finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid.

Nel suo passato però figura anche un episodio singolare: nel 2019 alcuni narcotrafficanti hanno utilizzato la sua identità per trasportare droga e armi dalla Francia al Belgio.