Lazio-Primavera, Gattuso: "Rovella? Solo un pó di febbre. Nuno preoccupa. Su Sarri..."

Il mister Gennaro Gattuso ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di LSC al termine dell'amichevole tra la Prima Squadra biancoceleste e la Primavera del tecnico Punzi, conclusasi con un 3-1 grazie alla doppietta di Artistico e alla rete di Sana Fernandes.

L'intervento di Gattuso

Faccio i complimenti ai ragazzi che hanno fatto una bella settimana. Oggi si sapeva che avremmo faticato, ma complimenti ai ragazzi, che con questo caldo non hanno mollato. Oggi il campo sembrava lunghissimo. Dobbiamo migliorare su tante cose, ma spirito, mentalità e voglia ci sono state. E bisogna ripartire da questo.

Se vediamo la stagione dello scorso anno, i meriti sono dell'allenatore che mi ha preceduto e dei calciatori. Per tutto quello che era accaduto, la squadra non si è mai disunita ed è stata compatta. Dobbiamo migliorare ancora su tanti aspetti, ma il gruppo ha una grande mentalità e bisogna ripartire da questo.