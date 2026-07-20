Lazio-Primavera, Gattuso: "Rovella? Solo un pó di febbre. Nuno preoccupa. Su Sarri..."
Il mister Gennaro Gattuso ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di LSC al termine dell'amichevole tra la Prima Squadra biancoceleste e la Primavera
Il mister Gennaro Gattuso ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di LSC al termine dell'amichevole tra la Prima Squadra biancoceleste e la Primavera del tecnico Punzi, conclusasi con un 3-1 grazie alla doppietta di Artistico e alla rete di Sana Fernandes.
L'intervento di Gattuso
Faccio i complimenti ai ragazzi che hanno fatto una bella settimana. Oggi si sapeva che avremmo faticato, ma complimenti ai ragazzi, che con questo caldo non hanno mollato. Oggi il campo sembrava lunghissimo. Dobbiamo migliorare su tante cose, ma spirito, mentalità e voglia ci sono state. E bisogna ripartire da questo.
Se vediamo la stagione dello scorso anno, i meriti sono dell'allenatore che mi ha preceduto e dei calciatori. Per tutto quello che era accaduto, la squadra non si è mai disunita ed è stata compatta. Dobbiamo migliorare ancora su tanti aspetti, ma il gruppo ha una grande mentalità e bisogna ripartire da questo.
Rovella è stato febbricitante per due o tre giorni. Abbiamo fatto di tutto per evitare di farlo stare a contatto con gli altri compagni: ha solo saltato un paio di allenamenti, alla ripresa speriamo di riaverlo. Nuno è quello che preoccupa un pò di più per un'infiammazione al ginocchio. Gli altri sono stati gestiti. Da mercoledì speriamo di rivederli tutti in campo.