Bologna-Lazio, Patric: "Il Campionato non è finito, dobbiamo continuare così "

Al termine dell'incontro Bologna-Lazio, Patric ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

Le dichiarazioni di Patric a Dazn

Sappiamo quanto è difficile vincere qui, il Bologna è una grande squadra. Penso che abbiamo fatto un’altra grandissima partita. Di umiltà di cuore. Bravissimi tutti questa è la mentalità.

Abbraccio a Ianni? Un abbraccio di squadra. Marco è un grandissimo allenatore e l’abbiamo fatto perché questa gara è stato il risultato di quanto fatto negli ultimi mesi. Prima della sosta erra importante dare continuità a quanto fatto. Dobbiamo continuare su questa strada.