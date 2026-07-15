Doekhi e Noslin all'Isokinetic per i test atletici

Dopo l'ufficialità arrivata nella giornata di ieri, Danilho Doekhi ha iniziato la sua avventura con la Lazio. Alle ore 10:30 di questa mattina il nuovo difensore biancoceleste ha raggiunto l’Isokinetic per svolgere i test atletici.

Insieme a lui, anche Noslin. L'olandese ha recuperato dall'attacco influenzale che gli aveva impedito di prendere parte ai primi giorni di ritiro con Gattuso, e questa mattina svolgerà i test saltati venerdì scorso.

L'arrivo di Doekhi all'Isokinetic

Noslin raggiunge l'Isokinetic

Terminati i test atletici