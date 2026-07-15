Formello Day 3 | Mattinata di riposo: appuntamento nel pomeriggio
foto SSlazio
Prima seduta di riposo per la squadra guidata da Rino Gattuso. Il nuovo tecnico biancoceleste ha annullato l'allenamento mattutino delle ore 09:00, dando appuntamento alla squadra alle ore 18:00 per la seduta pomeridiana al Centro Sportivo di Formello.
La prima mezza giornata di riposo concessa da Gattuso, tuttavia, non riguarderà tutti i calciatori: Noslin e Doekhi sono attesi in mattinata all'Isokinetic per svolgere i test atletici.