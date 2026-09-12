Doekhi fuori nella sfida contro il Milan, il difensore è stato operato alla mano
Doekhi è stato operato alla mano, nella giornata di ieri, per frattura spiroide del secondo metacarpo
È il giorno della sfida contro il Milan, in programma oggi alle ore 18:00. La Lazio ha reso nota la lista dei convocati per il match di Campionato, tra i nomi è assente Doekhi. Il difensore olandese, secondo quanto riportato da Il Messaggero, nella giornata di ieri è stato operato alla mano per frattura spiroide del secondo metacarpo.
I dettagli dell'operazione
Al giocatore è stata inserita una placca e delle viti di sintesi all'Ospedale Fatebene Fratelli. L'intervento è stato eseguito dal dottore Franceschi insieme alla sua equipe.
Tempi di recupero
I tempi di recupero sono stimati in un mese. Al suo posto contro il Milan è pronto Sutalo che andrà ad affiancare Provstgaard.
Il comunicato ufficiale della Lazio
Nella giornata di ieri, Danilho Doekhi è stato sottoposto ad un intervento di osteosintesi con placca e viti per il trattamento di una frattura spiroide del secondo metacarpo della mano sinistra. L’intervento è stato eseguito presso l’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli dal professor Franceschi e dalla sua équipe.