Cataldi nel post: "Il mister e lo staff hanno unito il gruppo. I risultati? Non sono casuali"

Danilo Cataldi ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di LSC poco dopo il fischio finale del match Lazio-Cagliari.

L'intervento di Cataldi a LSC

Vittoria? È importantissima, è stata una partita difficile ma lo sapevamo perché il Cagliari è una squadra che si mette dietro e ha qualità nel ripartire. Tra tutte le partite è stata la più complicata, non potevi sbagliare un controllo anche per le condizioni difficili del campo. Poi Gustav si è inventato un gioiello che l’ha rimessa a posto, poi siamo stati bravi a spingere e lucidi a non rischiare troppo. Vittoria meritata.

Cosa c’è di particolare nello spogliatoio? Non lo so, i primi due mesi sono stato fuori e vedi tutto in maniera diversa. Bisogna dare meriti a chi è arrivato, il mister con lo staff penso abbiano meriti importanti nell’unire un gruppo che ha perso un po’ di sicurezze. Anche se stia li sopra e vieni a giocare in casa, che comunque non è casa anche se oggi è venuta un po’ di gente ma il calore di 60 mila persone è diverso. Va dato merito al mister che ha unito un gruppo che ha voglia di stare insieme e che lavora in settimana. Diventa tutto più leggero così, dobbiamo continuare partita dopo partita.