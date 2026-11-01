Gattuso nel post: "Oggi è stata una gara complicata, chi è entrato ci ha fatto svoltare..."
Il mister Gennaro Gattuso ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di LSC al termine dell'incontro Lazio-Cagliari
Il mister Gennaro Gattuso ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di LSC al termine dell'incontro Lazio-Cagliari.
L'intervento di Gattuso a LSC
I complimenti bisogna farli a questi ragazzi eccezionali, oggi è stata una gara complicata e chi è entrato ci ha fatto svoltare.
Sapevo che oggi sarebbe stata complicata perché tre giorni fa il Cagliari ha messo in difficoltà anche la Roma. Ci hanno messo in difficoltà soprattutto a sinistra, abbiamo sviluppato non in maniera brillante. Nel secondo tempo siamo stati bravi, li abbiamo messi in difficoltà. Sono contento per la mentalità, per l’approccio, non era facile era la terza gara in sette giorni. Con l’orgoglio, con la forza e con lo spirito l’abbiamo portata a casa.
Taylor sta abbinando qualità e quantità, dopo un recupero ha rischiato di fare un goal, è per questo che dico di dare i meriti a questi calciatori, oggi gli ultimi 15-20 minuti ho pensato anche di accontentarmi di un punto ma poi loro in primis ci hanno creduto e questo chapeau a loro. Loro trascinano me con gli atteggiamenti e con il modo di fare, anche Noslin era morto ma andava sulle seconde, Pinamonti oggi al di la del gol ci ha dato una grandissima mano. Cataldi che era da tre mesi che non giocava ci ha dato una mano, c’è un grande spirito.
Ho fatto il calciatore per tanti anni e quando stavo fuori ho sempre rosicato e a tratti avevo anche la faccia di m***a ma poi c’è la strada del lavoro, non si lavora solo per la maglia ma per se stessi, bisogna andare forti. Giusto essere incazzati e prendersela quando non si è protagonista ma prima bisogna seminare, ho tanti esempi: Belahyane era un giocatore che ha fatto una fatica pazzesca, si è fatto trovare pronto ed è per questo che dico che bisogna andare forti, l’occasione arriva pet tutti. Facciamo uno sport in cui c’è spazio per tutti, ma parla sempre il campo, le chiacchiere se le porta via il vento. Se oggi abbiamo tre punti in più è merito dei ragazzi che sono entrati.