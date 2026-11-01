Gattuso nel post: "Oggi è stata una gara complicata, chi è entrato ci ha fatto svoltare..."

Il mister Gennaro Gattuso ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di LSC al termine dell'incontro Lazio-Cagliari.

L'intervento di Gattuso a LSC

I complimenti bisogna farli a questi ragazzi eccezionali, oggi è stata una gara complicata e chi è entrato ci ha fatto svoltare.

Sapevo che oggi sarebbe stata complicata perché tre giorni fa il Cagliari ha messo in difficoltà anche la Roma. Ci hanno messo in difficoltà soprattutto a sinistra, abbiamo sviluppato non in maniera brillante. Nel secondo tempo siamo stati bravi, li abbiamo messi in difficoltà. Sono contento per la mentalità, per l’approccio, non era facile era la terza gara in sette giorni. Con l’orgoglio, con la forza e con lo spirito l’abbiamo portata a casa.

Taylor sta abbinando qualità e quantità, dopo un recupero ha rischiato di fare un goal, è per questo che dico di dare i meriti a questi calciatori, oggi gli ultimi 15-20 minuti ho pensato anche di accontentarmi di un punto ma poi loro in primis ci hanno creduto e questo chapeau a loro. Loro trascinano me con gli atteggiamenti e con il modo di fare, anche Noslin era morto ma andava sulle seconde, Pinamonti oggi al di la del gol ci ha dato una grandissima mano. Cataldi che era da tre mesi che non giocava ci ha dato una mano, c’è un grande spirito.