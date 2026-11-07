Lazio, Sutalo convocato dalla Croazia: partirà dopo Napoli

Bilic ha confermato il difensore dopo la preconvocazione; il centrale lascerà Formello per gli impegni di Nations League.

Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball

Josip Sutalo è stato convocato dalla Croazia: il difensore della Lazio si unirà alla nazionale dopo la gara di Napoli.

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Bilic conferma Sutalo dopo la preconvocazione

Il centrale era già stato inserito nell’elenco dei preconvocati. Ora è arrivata la conferma del ct Bilic.

La partenza dopo la gara di Napoli

Sutalo resterà con la Lazio fino alla partita di Napoli. Solo dopo raggiungerà i suoi connazionali.

CONTINUA NELLA PAGINA SUCCESSIVA: Da Formello agli impegni di Nations League

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