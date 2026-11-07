Lazio, Sutalo convocato dalla Croazia: partirà dopo Napoli
Bilic ha confermato il difensore dopo la preconvocazione; il centrale lascerà Formello per gli impegni di Nations League.
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball
Josip Sutalo è stato convocato dalla Croazia: il difensore della Lazio si unirà alla nazionale dopo la gara di Napoli.
Bilic conferma Sutalo dopo la preconvocazione
Il centrale era già stato inserito nell’elenco dei preconvocati. Ora è arrivata la conferma del ct Bilic.
La partenza dopo la gara di Napoli
Sutalo resterà con la Lazio fino alla partita di Napoli. Solo dopo raggiungerà i suoi connazionali.