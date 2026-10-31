Lazio, Taylor seguito da Brighton e Bournemouth: possibile affondo a gennaio

Kenneth Taylor è seguito da Brighton e Bournemouth dopo i gol segnati con la Lazio contro Parma e Sassuolo. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, Secondo la stampa inglese, il Bournemouth potrebbe tentare l’affondo già a gennaio.

I gol contro Parma e Sassuolo

Il centrocampista olandese è tra i protagonisti della Lazio in questo inizio di stagione. È andato a segno contro il Sassuolo tre giorni dopo la rete realizzata al Parma.

L’interesse di Brighton e Bournemouth

Arrivato dall’Ajax a gennaio per 17 milioni, Taylor ha visto crescere il proprio valore. Le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione degli osservatori europei e, secondo la stampa inglese, anche quella di Brighton e Bournemouth.

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