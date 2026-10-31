Provstgaard, «Iron Man» della Lazio: rieccolo col Cagliari

Oliver Provstgaard torna al centro della difesa della Lazio per la partita contro il Cagliari all’Olimpico. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Dopo il turno di riposo a Reggio Emilia, il danese è atteso accanto a Sutalo, mentre Doekhi è destinato nuovamente alla panchina.

Provstgaard riparte dopo il riposo con il Sassuolo

Martedì il 23enne ha seguito dalla panchina la goleada dei compagni contro il Sassuolo, che ha lasciato la squadra di Rino Gattuso in testa alla classifica. Una pausa arrivata dopo 735 minuti stagionali con la Lazio, ai quali si aggiungono 360 minuti con la nazionale danese. Fino a quella trasferta era sempre stato impiegato dal primo minuto.

Tra i quattro difensori centrali a disposizione di Gattuso, Provstgaard è quello considerato più difficile da togliere dall’undici iniziale. Gli altri possono alternarsi; per lui, invece, le occasioni di riposo sono destinate a essere rare. Il rientro contro il Cagliari arriva subito dopo la prima.

La Lazio ha subito soltanto sette gol e possiede la migliore difesa del campionato. Al rendimento del reparto hanno contribuito anche le parate di Mandas, decisive in più circostanze. Restano però difficoltà nella difesa con il blocco basso: Gattuso sta lavorando su questo aspetto e, in alcune situazioni, i rischi sono ancora elevati.

Il gioco aereo, la crescita con il pallone e il gol a Torino

Nel gioco aereo Provstgaard è un riferimento per la difesa biancoceleste. A Torino, contro la Juventus, ha trovato anche la prima gioia della sua carriera con la Lazio: si è alzato per deviare di testa alle spalle di Vicario un pallone messo in mezzo da Zaccagni. Poi ha festeggiato senza eccessi.

Il danese sta crescendo anche nella gestione del pallone. In diverse partite ha effettuato più passaggi dei compagni, un dato legato anche alla circolazione orizzontale nella propria metà campo. Il miglioramento emerge soprattutto quando anticipa un attaccante: spesso, dopo aver recuperato la sfera, cerca subito una giocata verticale, dosando tempi e forza del passaggio.

Ai progressi tecnici si accompagnano quelli nella personalità. Gattuso si fida di lui e in conferenza stampa lo ha ribattezzato «Iron Man». Dopo la pausa contro il Sassuolo, Provstgaard è pronto a riprendersi il posto, con la possibilità di contribuire a un’altra partita senza gol subiti. Fonte: Il Messaggero.

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