Women | Lazio-Roma, le formazioni ufficiali: out Piemonte, Karczewska dal 1'

Mancano pochi minuti alla sfida di ritorno di campionato tra Lazio e Roma. Dopo aver raccolto cinque risultati utili consecutivi in Serie A, le biancocelesti vogliono senza dubbio perseguire questa striscia positiva.

La vittoria ottenuta contro il Napoli ha permesso loro di raggiungere la quarta posizione in classifica, e il pareggio per 0-0 della Juventus, attualmente terza, contro il Genoa offre alla squadra di Grassadonia l'occasione di agganciare il terzo posto, valido per la qualificazione alla prossima Champions League.

In attesa del fischio d'inizio, previsto alle ore 18:00, Gianluca Grassadonia e Luca Rossettini hanno diramato le loro formazioni ufficiali per la stracittadina femminile tra Lazio e Roma.

La formazione ufficiale della Lazio

LAZIO (3-5-2): Durante; Baltrip-Reyes, Connolly, D’Auria; Monnecchi, Benoit, Simonetti, Oliviero, Visentin; Le Bihan, Karczewska. A disposizione: Karresmaa, Bacic, Mancuso, Cesarini, Mesjasz, Zanoli, Piemonte, Mancini, Cafferata. Allenatore: Gianluca Grassadonia.

Le undici titolari della Roma

ROMA (4-3-3): Baldi; Thogersen, Oladipo, Antoine, Veje; Giugliano, Csiki, Greggi; Haavi, Viens, Dragoni. A disposizione: Lukasova, Soggiu, Valdezate, Dorsin, Corelli, Pandini, Bergamaschi, Babajide, Ventriglia, Galli, Testa, Piekarska. Allenatore: Luca Rossettini.