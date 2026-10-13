Lazio davanti alla Juve: i gol sono una forza, ma c’è un dato da valutare

I biancocelesti arrivano a Torino con 16 punti e un attacco che coinvolge molti giocatori. Resta da valutare quanto la squadra concede agli avversari.

La Lazio arriva a Torino davanti alla Juventus

Domenica, a Torino, la Lazio potrà affrontare la Juventus dall’alto dei suoi 16 punti. È una posizione che i biancocelesti non occupavano dai tempi del primo Sarri in panchina. Il dato di classifica, però, racconta solo una parte del momento della squadra.

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Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la novità più evidente riguarda il modo in cui la Lazio trova la rete: l’attacco non dipende più da un solo giocatore e il contributo offensivo si è distribuito.

Undici gol, con dodici giocatori coinvolti

Nelle prime sei giornate la Lazio ha segnato 11 gol, con 12 giocatori coinvolti nelle reti. Tra chi ancora mancava all’appello c’erano Pinamonti e Isaksen: anche loro si sono sbloccati. Per gli avversari, dunque, non basta concentrare l’attenzione sul centravanti.

La continuità è un altro elemento del bilancio: nelle ultime quattro partite i biancocelesti hanno segnato almeno due gol per gara. Hanno continuato a creare occasioni anche quando non sono riusciti a concretizzarle, come mostra il palo colpito da Isaksen contro il Monza. Una sequenza offensiva simile mancava da quattro anni, ai tempi di Milinkovic, Luis Alberto, Felipe e Immobile.

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