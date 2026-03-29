Bosnia Erzegovina-Italia, designato l'arbitro del match

Per la decisiva finale Playoff tra Bosnia Erzegovina e Italia, che garantirà il passaggio alla fase a gironi dei Mondiali 2026, l'UEFA ha reso nota la designazione arbitrale del match in programma martedì sera.

La designazione arbitrale

Sarà il fischietto francese Clement Turpin a dirigere la gara coadiuvato dagli assistenti Danos e Pages, mentre il IV uomo sarà lo spagnolo Sánchez. Al VAR toccherà a Brisard con Delajod AVAR.

Turpin arbitro - Via onefootball (Photo by Michael Regan/Getty Images)

Il precedente

Il fischietto francese è un arbitro di grandissima esperienza con più di 100 presenze nelle competizioni UEFA. Il precedente che fa rabbrividire i tifosi italiani è che Turpin fu l'arbitro di Italia-Macedonia del Nord 0-1. I precedenti totali dell'Italia con l'arbitro francese sono di 3 vittorie e 2 pareggi.