Un super Antonelli vince a Suzuka: è la seconda vittoria consecutiva in F1

È un risveglio tricolore quello che ha contraddistinto tutti gli appassionati di Formula 1 italiani con Kimi Antonelli sul gradino più alto del podio in Giappone.

Antonelli vince a Suzuka

Il Gran Premio è scattato alle 7.00 ora italiana con Antonelli, che partiva in Pole Position dopo la bellissima qualifica di ieri mattina. Dopo una brutta partenza da parte del gioiellino italiano, che gli ha fatto perdere posizioni con il passare dei giri ha messo su un ritmo impressionante e sfruttando la Safety Car è riuscito a riprendersi la prima posizione. Chiudono il podio Piastri e Leclerc.

Mercedes, Antonelli - Via onefootball (Photo by Mark Thompson/Getty Images)

Seconda vittoria consecutiva in Formula 1

Kimi Antonelli dopo la vittoria in Giappone ha bissato il successo ottenuto nel GP della Cina e balza in testa alla classifica mondiale diventando il leader della classifica più giovane nella storia della F1.