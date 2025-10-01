Lazio, contro il Genoa una rinascita: tornata la coppia Taty-Dia e un modulo più funzionale

Contro il Genoa abbiamo visto la Lazio cinica, pragmatica e finalmente funzionale, una squadra targata di nuovo Dia-Taty. Con il tandem insieme dal primo minuto quest’anno, arriva alla prima vittoria lontano dall’Olimpico e non può essere un caso: anche lo scorso anno, fra Europa e campionato, furono 12 i successi in 18 gare con questa coppia d’oro.

Una coppia d’oro e un nuovo modulo

Come riporta Il Messaggero, alcuni senatori, dopo la brutta sconfitta contro il Como, aveva la consigliato a Sarri di passare dal 4-3-3 ad uno schema più congeniale alle caratteristiche di questo nuovo Lazio. Mao ci pensava da tempo, ma si è convinto solo di fronte all’emergenza totale e ai numerosi infortuni che hanno colpito l’organico dopo il derby, ultimo dei quali l’acciacco di Pedro. La situazione lo ha costretto ad un 4-4-2 puro in fase di non possesso, anche se ora il mister vuole passare al 4-2-3-1, alternativa per lui utilizzato dal 2002 al 2016. Il 4231 di Sarri è fatto di rombi, recuperi palla, ripartenze veloci, occupazione del campo e linee di passaggio. Zaccagni e Cancellieri fanno movimenti da ali, le reti contropiede sono frutto di scambio impreparati a Formello. Il cambio di modulo conta fino a un certo punto perché anche con Sassuolo e Roma e Lazio ha giocato e meritato un altro epilogo. Il pressing che vuole Sarri è dispendioso e pone il rischio che la stanchezza prende il sopravvento se si abbassa il baricentro. La controprova si avrà contro squadre che verranno a chiudersi all’Olimpico.

