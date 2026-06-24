Ritiro estivo a Formello, fissate le date ufficiali: valutazioni per allenamenti a porte aperte
In un clima di tensione e contestazione, si avvicina l'inizio della preparazione estiva per la squadra guidata da Rino Gattuso, ufficializzato nella giornata di ieri.
Ritiro estivo a Formello, fissate le date ufficiali
Secondo quanto raccolto dal Corriere dello Sport, il ritiro prenderà il via il 13 luglio e terminerà sabato 25. Il raduno è stato invece fissato per giovedì 9, mentre venerdì 10 inizieranno le visite mediche, con la rosa divisa in tre gruppi.
Valutazioni per allenamenti a porte aperte
Al momento non sono ancora state definite le amichevoli estive, ma con ogni probabilità la prima dovrebbe disputarsi contro la Primavera. Nel frattempo, in questo momento di grande protesta, il club sta valutando la possibilità di aprire le porte di Formello per alcune sedute di allenamento, a differenza dello scorso anno quando i cancelli di Formello rimasero chiusi.