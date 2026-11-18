Andrea Pinamonti giocherà per la prima volta da titolare all’Olimpico con la Lazio nella sfida di sabato contro il Lecce. Secondo quanto riportato da La Repubblica, L’assenza di Zaccagni gli darà ancora spazio al centro dell’attacco, con Noslin sulla sinistra al posto del capitano. Per il centravanti è un’occasione per cercare il terzo gol in biancoceleste.

Pinamonti cerca il tris dopo due gol all’Olimpico

Pinamonti sa di non aver ancora conquistato i tifosi laziali. La fiducia di Gattuso nei suoi confronti, racconta La Repubblica, alimenta però la sua voglia di riscatto e può aiutarlo a sbloccarsi anche dal primo minuto.

Nelle due precedenti gare iniziate da titolare, a Udine e Napoli, il numero 9 arrivato in estate non ha convinto. È stato sostituito nella ripresa, rispettivamente al 52’ e al 61’. Sabato spera che la prima partenza dall’inizio in casa segni un cambiamento.

Proprio all’Olimpico, entrando nel secondo tempo, ha segnato i suoi due gol con la Lazio. Il colpo di testa contro il Cagliari è stato decisivo; il piattone del 3-1 contro il Monza ha chiuso una partita rimasta fino a quel momento in bilico. Ora Pinamonti va a caccia del tris.

Noslin sulla sinistra, Frattesi torna in gruppo

Contro il Lecce, Noslin prenderà il posto di Zaccagni sulla fascia sinistra, mentre Pinamonti agirà al centro. L’intesa tra l’attaccante italiano e l’olandese è ancora da affinare, ma Gattuso è convinto che la formula possa funzionare.

Il tecnico ha ricevuto segnali positivi anche da Frattesi. La mezzala ha svolto con il gruppo il primo allenamento settimanale. Il lavoro in squadra non scioglie ancora la riserva su un suo impiego dal primo minuto contro il Lecce, ma cresce l’ottimismo sulla sua presenza.

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