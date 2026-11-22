Leandro Paredes è svenuto durante un’intervista con DSports dopo il trionfo nella Copa Sudamericana con il Boca Juniors. Secondo quanto riportato da Sportal, Il centrocampista argentino, ex Juventus e Roma, stava rispondendo a una domanda del cronista quando è crollato improvvisamente.

I soccorsi e il trasferimento a Barranquilla

Paredes è stato soccorso immediatamente e si è ripreso nel giro di pochi minuti. Lo staff medico del Boca Juniors ha comunque preferito trasportarlo in una clinica di Barranquilla per degli accertamenti. L’allarme è rientrato presto.

Il messaggio di Paredes dopo il malore

In seguito, il centrocampista ha rassicurato tutti sui social: «Sto bene: viva il Boca, oggi e sempre». Ha poi ringraziato per i messaggi ricevuti e spiegato l’accaduto: «Grazie a tutti per i messaggi: è stato solo un giramento di testa dovuto a tutti quei festeggiamenti».

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