Consiglio AIA, Vicepresidente Affinito: "È il momento più difficile della nostra storia"
Durante il consiglio centrale, che ha riunito tutti i vertici dell'AIA, sono stati svelati i prossimi obiettivi ed ha preso parola il Vicepresidente Affinito
Durante il consiglio centrale, che ha riunito tutti i vertici dell'AIA e i Presidenti regionali, il Vicepresidente Michele Affinito è sceso in campo con le statistiche della stagione. Numeri alla mano, ha fatto il punto della situazione confrontando i dati con l'anno scorso per ogni singola regione.
Gli obiettivi
I due grandi obiettivi su cui l'associazione sta spingendo sull'acceleratore sono chiarissimi: rinnovare la classe arbitrale e dare una marcia in più allo sviluppo del movimento femminile. La riunione si è chiusa guardando già alla prossima stagione. Sono stati infatti svelati i numeri che ridisegneranno le squadre dei direttori di gara a livello nazionale per il Campionato 2026/2027, tra promozioni per chi si è meritato il salto di categoria e i classici avvicendamenti.
Le dichiarazioni del Vice Presidente vicario Francesco Massini
Il momento è particolare e non facile forse il più difficile della nostra storia, ma l’AIA sta andando avanti in maniera forte ed è in grado di fronteggiare le difficoltà. Ogni arbitro, quando si presenta un problema, lo studia, lo affronta e lo risolve. Questo è infatti nel nostro DNA, già da quando scendevamo sul terreno di giuoco.